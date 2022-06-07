«Биочушь»: аналитик усомнился в способности Украины заместить газ «навозом» Аналитик Фролов усомнился в способности Украины заместить газ «навозом»

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Украина не настолько богата «навозом», чтобы заместить импорт голубого топлива биогазом, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Таким образом он прокомментировал слова главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, который заявил о способности Киева полностью заменить импорт газа. В беседе с «ПолитЭкспертом» энергетик заявил, что план Украины не сработает, так как биогаз нужно смешивать с метаном.

Биогаз — это продукт переработки отходов, но содержание метана в нем 65%. Биогаз, как правило, прежде чем использовать, добавляют к обычному метану природного происхождения, добытого из-под земли, чтобы сделать концентрацию 99% и более. Биогаз можно использовать для собственных нужд, можно в отдельно взятых хозяйствах, организовывать небольшие электростанции. Но если рассматривать в контексте замены импорта газа, его необходимо смешивать с метаном, — подчеркнул Фролов.

По его мнению, практика с биогазом вполне применима, однако использовать ее для полного импортозамещения голубого топлива в украинских реалиях не представляется возможным. Фролов подчеркнул, что подобная «чушь» звучит из уст украинских экспертов уже много лет. Аналитик подчеркнул, что основная проблема Киева в реализации задумки с биогазом заключается в том, что проект требует значительных капиталовложений, которых у Украины нет.

Накануне глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз. По его словам, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб. м ежегодно уже через два года.