В ФРГ рассказали, чего не хватает Байдену и Шольцу для победы над Россией Политолог Краузе: США и Германии не хватает смелости для победы над Россией

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Олаф Шольц, Джо Байден

Президенту США Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не хватает политической смелости для победы над Россией, заявил Bild военный эксперт Йоахим Краузе. По его словам, на Западе считают, что их усилий достаточно, чтобы помочь Украине, но это не так.

Западные страны — особенно Германия и США — всё еще полагают, что их помощи достаточно, чтобы помочь Украине защититься. <...> Есть необходимость значительного увеличения усилий: в частности, закупок систем вооружения, которые позволят Украине начать успешные наступательные действия. Это требует той политической смелости, которой, к сожалению, не хватает Байдену и Шольцу, — объясняет политолог.

По его словам, за последние месяцы Украина добилась «незначительного прогресса в освобождении территорий», из-за этого политики Запада всё чаще задумываются над тем, стоит ли вкладывать дополнительные миллиарды в военную поддержку украинских сил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены Конгресса могут поддержать выделение финансовой помощи Украине уже в ближайшие недели. Новый пакет предусматривает выделение крупных бюджетных ассигнований не только для Украины, но и для Израиля, проводящего военную операцию в секторе Газа.