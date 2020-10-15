Bild: ВВС Германии отрабатывают манёвры на случай ядерной войны

https://static.news.ru/photo/d2ceebc6-0e8d-11eb-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

ВВС Германии и их партнёры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки манёвров на случай ядерной войны. Учения проходят на авиабазе Нёрвених (Северный Рейн-Вестфалия), сообщают немецкие СМИ.

Как указывает издание, эта местность, по некоторым данным, является альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61, которые находятся в Бюхеле (Рейнланд-Пфальц). Параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия», во время которых военно-воздушные силы тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.

В нынешних учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители. По словам военных экспертов, манёвры «Стойкий полдень» отрабатывают, в частности, безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолёт, а также его установку. Однако тренировочные полёты проходят без снарядов, пишет Bild.

По мнению авторов материала, страны НАТО понимают, что угроза ядерной войны в настоящее время выше, чем в последние три десятка лет, в основном из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также на фоне сомнений в продлении СНВ-3. Военные эксперты предполагают, что теперь может начаться новая гонка вооружений.

Как сообщал NEWS.ru ранее, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США срывают переговоры по ДCНВ, втягивая Китай в переговоры.