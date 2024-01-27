Bild узнал секретный план бундесвера по сдерживанию России Bild: бундесвер представит план по сдерживанию России до конца марта

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Бундесвер представит новый оборонный план, в основе которого лежит идея о «сдерживании России», до конца марта, пишет Bild. По данным журнала, который называет план секретным, Германия разрабатывала его, исходя из предпочтения не быть вовлеченной в прямые военные действия. Тем не менее там содержатся шаги — на случай, если воевать все же придется.

Как отмечается, чтобы обеспечить быструю переброску вооружений, гражданскому населению закроют транспортные пути. На важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах разместят военнослужащих. Предусмотрен также набор добровольцев для охраны инфраструктурных объектов. Военный контингент тем временем перебросят на фронт.

Бизнесменов тем временем обяжут оказывать поддержку военным, в том числе бензином. Частных лиц призовут к самостоятельному обустройству бункеров и убежищ в подвалах и гаражах.

О том, что Министерство обороны Германии разрабатывает новый оборонный план стало известно несколькими днями ранее. Он разрабатывается впервые с момента окончания холодной войны. Предполагается, что немецкие стратеги решили уделить особое внимание тактике сдерживания из-за конфликта на Украине. В его основу легли результаты анализа текущей обстановки в мире.