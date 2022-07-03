Российские военные нанесли повреждение самоходной артиллерийской установке PzH 2000 немецкого производства, едва бронетехника добралась до Украины, пишет Bild. По словам журналистов, бойцы ВС РФ подбили гаубицу из германского гранатомета. В газете подчеркнули, что эта артиллерийская установка является одной из самых «высокотехнологичных и дорогих» орудий во всем мире. Теперь российские солдаты приступили к изучению PzH 2000.
Сколько еще придется заплатить за Украину, какой будет цена для немцев? — спрашивают журналисты Bild.
Ранее посол Киева в Берлине Алексей Мельник сообщил, что правительство Германии назвало Киеву примерные сроки поставки вооружения на Украину. Дипломат уточнил, что Украина получит от Германии гаубицы и самоходные зенитные системы Gepard.
До этого газета Welt am Sonntag писала, что немецкие власти более чем за два месяца свели к минимуму поставки вооружений Украине. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая Киеву поступили только две партии немецкого оружия. По информации издания, речь идет о небольшом количестве техники.