Bild узнал, что российские военные захватили немецкую гаубицу Bild: российские военные захватили немецкую гаубицу PzH 2000

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Артиллерийская установка PzH 2000

Российские военные нанесли повреждение самоходной артиллерийской установке PzH 2000 немецкого производства, едва бронетехника добралась до Украины, пишет Bild. По словам журналистов, бойцы ВС РФ подбили гаубицу из германского гранатомета. В газете подчеркнули, что эта артиллерийская установка является одной из самых «высокотехнологичных и дорогих» орудий во всем мире. Теперь российские солдаты приступили к изучению PzH 2000.

Сколько еще придется заплатить за Украину, какой будет цена для немцев? — спрашивают журналисты Bild.

Ранее посол Киева в Берлине Алексей Мельник сообщил, что правительство Германии назвало Киеву примерные сроки поставки вооружения на Украину. Дипломат уточнил, что Украина получит от Германии гаубицы и самоходные зенитные системы Gepard.

До этого газета Welt am Sonntag писала, что немецкие власти более чем за два месяца свели к минимуму поставки вооружений Украине. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая Киеву поступили только две партии немецкого оружия. По информации издания, речь идет о небольшом количестве техники.