Bild: участники форума в Давосе платят секс-работницам тысячи долларов

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе (проходит с 16 по 20 января), зафиксировали высокий спрос на услуги секс-работниц, сообщает Bild со ссылкой на эскортниц, присутствующих в городе, где проходит мероприятие. Одна из представительниц эскорт-услуг, представившаяся Лианой, рассказала, что некоторые клиенты готовы платить по €2300 за ночь.

Некоторые также заказывают сопровождение для себя и своих сотрудников на вечеринку в номере отеля, — заявил анонимный спикер издания.

По словам Лианы, в отелях, где разместились участники форума, «строгий контроль», в связи с чем в некоторые гостиницы «нельзя попасть».

Читатели издания Daily Mail (Великобритания) возмутились поездкой первой леди Украины Елены Зеленской на Всемирный экономический форум в Швейцарию. Одни комментаторы заявили, что этот визит говорит не о мировом единстве, а о том, что жена президента собирается просить еще больше оружия для Киева. Пользователь под ником ChrisSS30 сказал, что именно в таких шагах и «кроется причина всего страдания». Он также призвал всех «проснуться».