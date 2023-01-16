У министра обороны ФРГ загорелся дом за сутки до прошения об отставке Bild: у министра обороны ФРГ Ламбрехт загорелся дом за сутки до прошения об отставке

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

15 января в доме у министра обороны Германии Кристины Ламбрехт произошел пожар, сообщает Bild. По данным издания, в квартире у чиновницы загорелся рождественский венок. В результате происшествия никто не пострадал.

Сигнал о пожаре в доме в Фридрихсхайне, где и проживает Ламбрехт, поступил оперативным службам 15 января в 13:50 (11:50 по московскому времени). По данным Bild, огонь был потушен до прибытия пожарных.

16 января Ламбрехт отправила прошение об отставке на имя канцлера Германии Шольца. Политик занимала пост министра обороны с декабря 2021 года.

Ранее журнал Spiegel писал, что пост нового министра обороны ФРГ получит сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, который является сторонником дипломатии и переговоров для урегулирования конфликта на Украине. В материале отмечалось, что после возможной отставки Ламбрехт канцлеру ФРГ нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар ВС ФРГ Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.