Bild сообщила о нехватке бронетехники и средств ПВО у армии Украины Bild: бойцы ВСУ рассказали об отсутствии БТР, плохой координации и нехватке ПВО

Фото: МО Украины

Бойцам Вооруженных сил Украины приходится использовать 50-летние автомобили вместо бронетранспортеров, у них плохая координация между соединениями и нехватка средств ПВО на передовой, сообщила немецкая газета Bild, журналисты которой пообщались с пятью украинскими военнослужащими. Солдаты также отметили, что государство почти не поставляет армии дроны.

В то время как украинское руководство с гордостью указывает на полученные западные танки, такие как Leopard, Challenger и Abrams, многим солдатам приходится ездить на фронт на 50-летних «Ладах» из-за нехватки бронетранспортеров и внедорожников. <...> Есть также тысячи дронов от организаций военной помощи и добровольных доноров. Правительство почти не снабжает армию повседневными дронами, — говорится в материале издания.

Также военнослужащие посетовали на плохое взаимодействие между различными подразделениями. По их словам, каждая бригада фактически воюет сама за себя, игнорируя ситуацию в соседних подразделениях. Кроме того, на фронте почти нет средств ПВО, поскольку западные зенитные системы используются для защиты городов. Помимо этого, украинским солдатам приходится за свой счет ремонтировать и заправлять используемые автомобили.

Ранее предприниматель Ким Дотком заявил, что союзники обводят Украину вокруг пальца. По его словам, Евросоюз дает Киеву обещания, однако не выполняет их. Бизнесмен считает, что такое поведение европейских правительств связано с тем, что все заявления о помощи Украине носят исключительно символический характер.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что поставки военной техники ВСУ абсолютно бессмысленны, пока в рядах армии Украины отсутствуют способные штабные офицеры. По его словам, грамотное руководство «не фигурирует в списках» обещанной поддержки, которая тем не менее составляет миллиарды долларов.