Bild: Штайнмайер отменил визит в Киев по соображениям безопасности

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Киев, который был запланирован на 20 октября, по соображениям безопасности, пишет Bild. По информации издания, поездку немецкого президента в столицу Украины согласовывали в течение нескольких недель. Однако офис Штайнмайера все же решил отменить командировку политика по рекомендации МИД страны, а также органов безопасности Германии.

Во вторник было принято решение об отмене визита — но оно должно быть восполнено в ближайшее время, — пишет газета.

Журналисты издания, сославшись на источник в Киеве, сообщают, что украинские власти восприняли данное решение с неудовольствием и раздражением.

Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице (Украины. — NEWS.ru) прямо сейчас, — сообщил представитель правительства Украины.

Напомним, что 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией. Известно, что президент ФРГ планировал посетить страну спустя сутки после отказа. Канцелярия президента ФРГ сообщила о получении «четкого заявления из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет».

Позже вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал дипломатической ошибкой решение украинского руководства не принимать в Киеве президента Германии. Он указал на то, что это должен был быть не визит частного лица, а президента страны. Он сравнил отказ Штайнмайеру с отказом самой стране.