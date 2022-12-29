Bild: план Германии по зеленой энергетике обречен на провал

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

План вице-канцлера Германии Роберта Хабека, согласно которому к 2030 году 80% электроэнергии в стране должно производиться за счет возобновляемых источников, обречен на провал, пишет газета Bild. По данным экспертов, в стране отсутствуют энергохранилища, необходимые на случай безветренной погоды, а расширение ветроэнергетики в ФРГ застопорилось.

Так, в 2022 году по всей Германии было установлено лишь 200 ветряных турбин — намного меньше, чем планировалось. Кроме того, процедуры утверждения таких турбин по-прежнему занимают долгие годы. Между тем для осуществления планов правительству необходимо полностью пересмотреть весь процесс использования энергии ветра и вплоть до 2030 года ежедневно строить около шести ветряных турбин мощностью 4,2 МВт каждая. При этом с 2010 по 2021 год ежедневно устанавливалось около трех-четырех ветряных турбин по 2,8 МВт. За 20 лет на суше были построены турбины мощностью 56 ГВт, и еще 59 ГВт нужно будет добавить в течение семи лет, что выглядит нереально.

Планы Хабека обречены на провал. Ускорить темпы строительства в намеченных масштабах к 2030 году на сегодняшний день абсолютно нереально, — заявил представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС по энергетической политике Марк Хельфрих.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что экономия электроэнергии в Европе может стать драйвером для усиленного перехода на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах. При этом до сих пор непонятно, каким образом аккумулировать, хранить энергию, выработанную таким путем, что и делает зеленую энергетику настолько нестабильной. Демидов подчеркнул, что в рамках одной семьи, вероятно, можно поставить солнечную панель и как-то прожить, но в рамках целой страны это пока невозможно. По его словам, чтобы обеспечить предприятия необходимыми объемами газа и электроэнергии, потребуется заставить солнечными батареями и ветряками всю Европу.