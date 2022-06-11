Bild: каждый шестой житель Германии питается нерегулярно на фоне инфляции

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Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно из-за того, что продукты в стране дорожают, говорят результаты исследования социологического института INSA. Как пишет издание Bild, еще 13% немцев уже серьезно задумываются о способах экономии на еде.

Согласно данным опроса, сразу 16% респондентов рассказали, что стали отказываться от регулярного питания на фоне растущей инфляции. Еще 13% пока рассматривают такую возможность. При этом 68% еще не начали значительно экономить на продуктах.

Чаще всего экономят на еде те семьи, у которых доход после вычета налогов не достигает тысячи евро. 42% опрошенных рассказали, что питаются регулярно, но решили на фоне подорожания серьезно пересмотреть свое меню. Например, сократить количество употребляемых мяса и рыбы, перейти на более недорогие продукты.

41% немцев признались, что нашли другой способ экономить на еде: они начали регулярно закупаться в более дешевых магазинах. Еще 44% респондентов рассказали, что текущим летом собираются провести свой отпуск максимально дешево, без значительных трат.

Исследование в Германии прошло 7 июня, его авторы опросили 1002 человека.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что даже на фоне инфляции в Германии санкции против России не будут отменяться. Причем, по словам Шольца, рестрикции не снимут и после того, как завершится спецоперация на Украине. По его словам, сначала в целом должна нормализоваться обстановка в регионе.