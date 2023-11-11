Bild: Германия решила удвоить военную помощь Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Германия решила удвоить военную помощь Украине, сообщает Bild со ссылкой на источники. Издание отмечает, что изначально немецкий Минфин заложил в бюджет на 2024 год только €4 млрд на военную помощь Украине. Теперь военные попросили дополнительно выделить €4 млрд.

Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо €4 млрд теперь €8 млрд, — сказано в публикации.

Отмечается, что на следующей неделе бюджетный комитет бундестага официально примет решение об изменении госбюджета. Для Киева это означает больше оружия и боеприпасов, пояснили журналисты.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Кроме того, он признал, что не ожидает победы Украины в скором времени.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх посетовала, что задержки с согласованием в конгрессе финансирования для Украины вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву. По ее словам, у американского оборонного ведомства остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного украинским военным.