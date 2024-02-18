Bild: ФРГ сэкономила на поставках Украине БМП со слабой броней Bild: ФРГ передала Украине непригодную для фронта технику по завышенным ценам

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, стоимость которых завышена, и они практически бесполезны во время боевых действий, пишет Bild. Причиной непригодности, в том числе является слабость брони от артиллерийских, ракетных и минометных ударов.

Они непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба, — говорится в публикации.

Правительство ФРГ, как указано в статье, решило передать БМП Киеву из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки. При этом на вооружении бундесвера стоят более модернизированные БМП, уточнила газета.

Ранее германский концерн Rheinmetall опубликовал соглашение с Украиной о запуске производства боеприпасов на территории страны. Согласно документу, подписанному на полях Мюнхенской конференции по безопасности, на заводе будут выпускать снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что в Берлине понимают, что в случае строительства на Украине завода немецкого концерна Rheinmetall это предприятие станет приоритетной целью для Вооруженных сил РФ. По мнению депутата, выделенные деньги на этот проект все равно будут разворованы украинскими властями и немецкими предпринимателями, поэтому они готовы запустить проект.