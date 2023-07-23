Bild: бундесвер испытывает серьезные проблемы с безопасностью Bild: почти 70 тыс. военных Германии еще не прошли проверку безопасности

Фото: IMAGO/Christian Spicker / Global Look Press

В бундесвере (Вооруженные силы ФРГ) существуют серьезные проблемы с безопасностью, сообщил эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза Инго Гедехенс в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, почти 70 тыс. солдат все еще не прошли проверку в Военной контрразведке (MAD).

Почти 70 тыс. человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат! — сказал Гедехенс.

Военная контрразведка отвечает за проверку безопасности всех немецких солдат. Это делается, чтобы в ряды бундесвера не проникли враги государства в военной форме. Всего армия Германии насчитывает 172 тыс. солдат и 81 тыс. гражданских лиц. По состоянию на 31 мая, почти 70 тыс. бойцов не были проверены в MAD. При этом число тех, кто начал проходить проверку, но не завершил ее, только увеличивается, отмечается в публикации.

Сейчас существуют три уровня тестирования в зависимости от того, к какой секретной информации допускается военный. Для доступа в последнему уровню проверка может занимать до 80 недель.

Ранее в Германии раскрыли данные по запасам артиллерийских боеприпасов. В запасах бундесвера осталось около 20 тыс. снарядов калибра 155 мм. Власти ФРГ планируют нарастить производство.