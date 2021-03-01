BFM: Саркози могут заменить тюремный срок домашним арестом

https://static.news.ru/photo/788783d6-7ab6-11eb-b53a-96000091f725_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого в понедельник 1 марта приговорили к реальному сроку по делу о коррупции, может провести его не за решёткой, а дома. Об этом сообщил телеканал BFM.

В сообщении приводятся слова председателя 32-й палаты исправительного трибунала Парижа, которая уточнила , что, хотя в приговоре и сказано о тюремном заключении, оно может быть изменено. Таким образом Саркози может отбывать наказание не в тюрьме, а под домашним арестом. Для контроля над его соблюдением бывшему французскому лидеру придётся носить электронный браслет.

При этом вопрос о замене тюремного срока на домашний арест должен рассмотреть специальный судья. Пока что, как утверждает телеканал, не известно, когда это случится.

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушке. Он получил три года, два из которых — условный срок. Сам экс-лидер не раз говорил о том, что обвинения необоснованны и он не совершил ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.

Саркози предъявили обвинение в создании «преступного сообщества» в октябре 2020 года. По версии следствия, его президентскую кампанию финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи. Предъявленные обвинения добавились к уже выдвинутым против Саркози в 2018 году. Тогда он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании».

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