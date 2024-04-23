«Безусловно»: в Совфеде рассказали, каким следует считать киевский режим Валентина Матвиенко: режим в Киеве является террористическим

Режим, действующий в Киеве, безусловно, является террористическим, однако признать Украину государством-террористом в нынешних реалиях невозможно, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. По ее словам, в киевские власти замешаны во множестве террористических актов.

Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия «государство-террорист». А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре, — сказала она.

По словам Матвиенко, террор стал основой устоявшегося на Украине режиме после государственного переворота, в создании которого участвовали страны коллективного Запада. Спикер Совфеда подчеркнула, что Киев имеет прямое отношении к организации всех террористических актов, в том числе на территории России. В завершение она добавила, что помощь в проведении террора оказывают ЦРУ и разведки западных государств.