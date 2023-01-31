«Безумие»: президент Хорватии о возможном поражении России в СВО Президент Хорватии Миланович выступил против поставок летального оружия Киеву

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Президент Хорватии Зоран Миланович назвал безумием предположение, что Россия по итогам специальной военной операции на Украине может проиграть и в итоге оказаться «разорванной на части». Также политик выступил против поставок летального оружия Киеву. По мнению хорватского лидера, это продлевает военный конфликт, передает The Independent.

Какова цель отправки оружия Украине? Дезинтеграция России, смена правительства? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Это безумие. Война против ядерной державы, которая воюет в другой стране? — вопрошает Миланович.

Также президент Хорватии высказался относительно роли США в текущем конфликте. Он сказал, что Вашингтон платит наименьшую цену за происходящее. Европа же, считает Миланович, платит больше других.

Ранее президент Хорватии говорил, что Россию с 2014-го по 2022-й провоцировали год на начало боевых действий на Украине. Он указал, что цель Запада в этом конфликте непонятна, поскольку в арсенале России «шесть тысяч ядерных боеголовок».

Глава республики подчеркнул, что действия коллективного Запада в отношении ситуации на Украине глубоко аморальны, а участие в них смертельно опасно.