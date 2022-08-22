«Безумие»: британцы возмутились новыми ценами на ЖКУ Британцы пришли в ужас из-за нового прогноза по стоимости коммуналки без газа из России

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Читатели британской газеты Daily Mail возмутились прогнозом по стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которые дорожают из-за кризиса с поставками энергоресурсов после отказа от российских газа и нефти. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что счета за электроэнергию в Британии могут взлететь в апреле до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей). Многие пожаловались, что сумма в шесть раз превышает показатели марта.

Цена, которую мы платим за зелёное безумие, — считает пользователь с ником Jim.

Некоторые призвали национализировать энергетику, водоснабжение, транспорт, так как это базовые права человека.

Так как же люди смогут позволить себе заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству? — задается вопросом пользователь с ником news_reader.

Жители Соединённого Королевства указали на то, что сумма составляет две трети от получаемой многими государственной пенсии. По мнению людей, старики не смогут обеспечить себя даже едой при таких ценах.

Кризис с поставками энергоносителей в Европу способствует обогащению американских экспортёров сырья, написало ранее издание Blick. Автор материала отметил, что американские трейдеры и энергетические компании получают до $200 миллионов прибыли за поставки природного газа. По информации журналистов, за год общий объём поставок газа в Европу вырос с 20% до 60%.