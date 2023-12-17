В Верховной раде заявили, что у ВСУ нет ресурсов для вывоза тел с фронта Депутат Верховной рады Безуглая заявила, что у ВСУ нет ресурсов для вывоза тел

Фото: МО Украины

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая обратила внимание на ситуацию со «смертельной бюрократией» на Украине, которая препятствует оперативному вывозу тел украинских солдат. Депутат опубликовала в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост о погибшем военном, тело которого несколько дней не вывозят с передовой.

Сослуживец погибшего рассказал, что украинские военные проходят мимо своего товарища каждый день, но никто его не забирает. По его словам, так происходит из-за нехватки ресурсов на бюрократическую волокиту.

Двухсотого надо выносить, это ресурс. Расследования, справки, похороны, общение с родными и все остальное. А тут я только что подал отчет, пару дней — и за штат, — объяснил боец.

Безуглая выразила надежду, что этот случай является исключением, а не правилом. При этом она подчеркнула, что те, кто находится в подразделениях украинской армии, должны об этом знать.

Ранее украинские военные, принявшие участие в боях на левом берегу Днепра, назвали их жестокими и бесполезными. В разговоре с журналистами они отметили, что их подразделения зачастую попадали под огонь ВС России еще до того, как успевали достичь берега, а на земле преимущественно негде окопаться. В Генштабе ВСУ заявили, что пока не могут прокомментировать обвинения военнослужащих.