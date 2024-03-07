«Безрадостная реальность»: журналист оценил состояние ВСУ после Авдеевки Журналист Новак назвал дефицит людей и снарядов главными проблемами ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелой ситуации после сдачи Авдеевки, заявил чешский корреспондент издания Seznam Zprávy Ян Новак. По его данным, «безрадостная реальность» ВСУ упирается в дефицит снарядов и людей.

Безрадостная реальность. <...> Нехватка артиллерийских боеприпасов — огромная проблема [ВСУ], — отметил Новак.

Журналист, который лично побывал в прифронтовых районах, рассказал, что украинские бойцы жаловались на проблемы с личным составом. По данным Новака, в рядах Вооруженных сил Украины растет число дезертиров. Кроме того, корреспондент пообщался с местными жителями и обнаружил растущее недовольство властями республики. Так, объяснил Новак, люди разгневаны несоответствием между заявлениями киевских политиков о ситуации на передовой и реальным положением дел.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что не подготовленные для обороны позиции стали главной проблемой ВСУ при отступлении из Авдеевки. Войскам, которые отходят, сложно переходить к обороне, пояснил депутат.

Майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетман заявил, что ВСУ в ближайшее время будут вынуждены отступать из-за неготовности фортификационных сооружений. Военный эксперт высказал мнение, что армия может только пытаться стабилизировать ситуацию. По мнению майора, украинские войска могут еще долго находиться в таком положении, если Киеву не помогут западные партнеры.