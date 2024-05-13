«Безответственно»: в ФРГ отклонили идею сбивать ракеты РФ с территорий НАТО Лидер СДПГ Мютцених: план уничтожения ракет РФ с территорий членов НАТО опасен

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Зенитно-ракетная система Patriot

Идея депутатов бундестага сбивать российские ракеты и БПЛА с территорий стран-членов НАТО чрезвычайно опасна, заявил изданию Tagesspiegel глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютценихю. По его словам, это противоречит принципу отказа от прямого участия в конфликте.

Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в конфликт. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными, — раскритиковал идею политик.

Поддержка Киева такого формата потребовала бы мандата бундестага, напомнил он. Партия СДПГ не пойдет на этот шаг, констатировал лидер фракции.

Ранее журналист Мэтью Карничниг допустил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за «укоренившегося страха» перед Россией. Политик хочет снискать славу «канцлера мира» и в конечном итоге подвести Киев к переговорам с Москвой, заключил представитель СМИ.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять Киеву Taurus. По его словам, то, что говорит канцлер, куда важнее якобы заявлений «некоторых военных».