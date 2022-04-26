Беженец из Мариуполя и экс-работник «Азовстали» призвал восстановить завод

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Беженец из Мариуполя и экс-работник «Азовстали» Павел в беседе с NEWS.ru призвал сохранить и восстановить предприятие. Он подчеркнул, что комбинат является градообразующим и местные жители в нём нуждаются.

Город нуждается в «Азовстали». Это огромный комбинат, дававший работу людям, его необходимо сохранить. Там, где я работал, многие трудились семьями, поколение за поколением. И сейчас у нас идёт переписка с людьми, которые говорят, что любят свой цех, любят свой завод. Люди жили там. Всё было налажено довольно неплохо: и учебный процесс, и спортивные мероприятия проводились, футбольные матчи между цехами, отдых был на нормальном уровне, — рассказал Павел.

Он подчеркнул, что «зарплаты хватало на жизнь, хотя она и считалась ниже средней по Украине — около $500». Он добавил, что работал последние два года слесарем-ремонтником (шестой разряд) в цехе утилизации железосодержащих шламов.

У нас был замечательный коллектив, все друг друга поддерживали, хороший начальник. В этом цехе я работал последние два года, до этого — долгое время в подрядной организации на этом же комбинате, обслуживал конвертерный цех. Меня всё устраивало, я не собирался покидать эту работу, — подытожил Павел.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что «Азовсталь» не будут восстанавливать после окончания боевых действий, поскольку по предприятию были нанесены серьёзные удары. Завод входит в принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову группу «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем стали и железорудного сырья.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее рассказал, что комплекс «Азовстали» может быть восстановлен, но в ином качестве. Этот вопрос в настоящее время обсуждается с местными жителями, которые и определят дальнейшую судьбу предприятия, отметил он.