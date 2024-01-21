В Германии нашли способ избавиться от части беженцев Bild: беженцы стали уезжать из ФРГ из-за выдачи банковских карт вместо наличных

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Получившие банковские карты вместо наличных денег беженцы начали покидать Германию, сообщает газета Bild am Sonntag. По данным издания, из страны уезжают недовольные данным нововведением мигранты.

В настоящее время возможность введения банковских карт для беженцев находится на стадии обсуждения в правительстве ФРГ, однако в округе Грайц их уже начали выдавать. Мигранты получили около 200 платежных карт, к концу месяца ожидается обеспечить картами 740 беженцев. В ряде немецких регионов проанализировали данную практику и начали консультации по созданию аналогичной системы.

Руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пеланд заявил, что большинство мигрантов принимают перемены и «счастливы, что они вообще что-то получают». При этом в декабре, отметил он, 15 беженцев заявили, что им нужны наличные средства, после чего покинули Германию. В издании подчеркнули, что число депортированных из округа Грайц увеличилось в разы.

Платежная карта позволяет отделить зерна от плевел. Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты: они тратят пособия на одежду и еду. Но некоторые, особенно молодые люди, используют пособие для покупки новых мобильных телефонов, — сказал Пеланд.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш сообщил, что только 14% из 5,9 млн украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем. Он добавил, что большинство граждан Украины надеются когда-нибудь вернуться, при этом вопросы безопасности остаются для них первостепенными.