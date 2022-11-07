Беженцы с Украины устроили бунт в Болгарии bTV: выселенные из отеля беженцы с Украины пожаловались на условия проживания

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

Прибывшие в Болгарию украинские беженцы возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово. Протест выразила группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, сообщает болгарский телеканал bTV.

Украинцам не понравилось размещение их в металлических бытовках, условия проживания они назвали «некомфортными». Беженцам, которые прибыли в страну около недели назад, обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, но пока они остаются там.

Проблема одна: нас сюда привезли, нас поселили на два дня в отель, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или... Мы не знаем, как нам быть, — заявил один из протестующих мужчин.

От властей Болгарии последовали новые распоряжения, согласно им украинцев переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.

Ранее действующий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предположила, что в ближайшие месяцы из-за текущей геополитической ситуации число украинских беженцев может увеличиться. Сейчас в столицу ФРГ ежедневно прибывает около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран, отметила она.

