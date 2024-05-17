Бежавший в Белоруссию судья Шмидт сообщил о реакции Польши на его письма Экс-судья Шмидт заявил, что в Польше отказались принять письма о нарушении прав

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Томаш Шмидт

Бывший польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию и попросивший там политическое убежище, заявил, что консул страны отказался принять у него документы и письма, в которых указаны факты нарушения его прав, передает РИА Новости. По словам Шмидта, ему пришлось бросить письма в почтовый ящик в здании посольства.

Консул сказал, что не может принять письма и не может разговаривать со мной. Он отвернулся и вошел в дверь. Мне осталось только бросить их в почтовый ящик. Мне удалось, но не знаю, какая будет реакция, — сказал он.

Экс-судья пояснил, что он написал письма на имя министра юстиции, генерального польского прокурора и омбудсмена. В них он обратил внимание на нарушение властями Польши законов, положений конституции и международного права в отношении него. Шмидт добавил, что действиями Варшавы не соблюдены его права на защиту и справедливое разбирательство.

Ранее в Польше сообщили о заочном аресте экс-судьи Томаша Шмидта, иммунитет с него был снят в судебном порядке. Прокурор Артур Казновский подчеркнул, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест.

До этого Шмидт заявил, что Запад может втянуть Польшу в украинский конфликт, но для европейского государства это обернется катастрофой. По его словам, вероятность втягивания в противостояние будет зависеть от переговоров по Украине в Швейцарии. США вместе с союзниками осознают плачевное положение дел для киевских властей, заключил он.