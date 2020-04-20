Бежавшего в Германию сирийского «шефа пыток» обвинили в 58 убийствах

https://static.news.ru/photo/63ed9e9c-82ff-11ea-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего командира сирийской тайной полиции, который предположительно контролировал пытки четырёх тысяч противников режима Башара Асада, арестовали после обращения к властям Германии за защитой.

57-летний Анвар Раслан обвиняется в преступлениях против человечности, 58 убийствах, изнасиловании, сексуальных посягательствах при отягчающих обстоятельствах. Как уточняет The Times, мужчина является бывшим сотрудником одного из сирийских разведподразделений.

Вместе с семьёй он бежал в Европу в 2013 году на фоне войны в САР, после чего в 2014 году попросил убежища в ФРГ. В документах Раслан указал, что является диссидентом и опасается за свою жизнь.

23 апреля сириец встретится в суде лицом к лицу со своим соотечественником Анваром аль-Бунни. По словам мужчины, именно Раслан арестовал его в 2006 году и отправил в тюрьму, где он провёл пять лет до восстания в 2011 году. Их пути вновь пересеклись в Берлине в центре размещения беженцев.

Я сказал себе, что знаю этого человека, но не узнал его сразу, — рассказал аль-Бунни в интервью France Presse.

Спустя несколько месяцев сирийцы вновь встретились в магазине, и на этот раз юрист смог опознать разведчика. В Германии аль-Бунни не имеет возможности заниматься профессиональной деятельностью, свободное время он посвящает сбору доказательств против режима Асада.

Как писал NEWS.ru, место нынешнего сирийского лидера Башара Асада может занять оппозиционер в изгнании — Фахд аль-Масри, известный своей симпатией к Израилю.