Бездомных поселят в здании Европарламента

https://static.news.ru/photo/e990a480-7991-11ea-9e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Часть здания Европарламента в Брюсселе будет предоставлена для размещения бездомных. Об этом заявил глава ЕП Давид Сассоли.

Кроме того, кухни Европарламента будут ежедневно готовить свыше тысячи блюд для нуждающихся и медиков, которые ведут борьбу с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в мире насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели – свыше 309 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано более 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли – 66.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Европарламента Виржини Жорон раскритиковала власти ЕС за неподготовленность к пандемии коронавируса. По её словам, руководство сообщества проигнорировало предупреждения депутатов и не приостановило авиасообщение с Китаем, когда инфекция ещё не вышла за пределы этой страны.