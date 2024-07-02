Без света и туалетной бумаги: Украина взмолила о помощи

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Украина запросила у Европы аварийную помощь из-за энергетического кризиса, а крупнейший в стране картонно-бумажный комбинат может остановить работу из-за мобилизации. Украина рискует остаться без света и туалетной бумаги, как и кого Киеву приходиться молить о помощи?

У кого запросила помощь Украина

«Укрэнерго» сообщило о вынужденном обращении к Венгрии, Польше и Словакии для получения аварийной помощи из энергосистем этих стран. Украинских ресурсов не хватало, чтобы обеспечить потребление в вечерние часы пиковой нагрузки.

«Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии», — говорится в сообщении компании.

В «Укрэнерго» уточнили, что во вторник, 2 июля, планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии. Общий объем энергоресурса, согласно имеющимся договоренностям, составит 30,7 тысячи мегаватт-часов.

До этого глава компании Владимир Кудрицкий сообщал, что графики отключения электроснабжения на Украине ужесточатся. Обновления вступили в силу с 17 июня. Действовать ограничения будут с 08:00 до полуночи. Наибольшие перерывы будут с 11:00 до 23:00. Кудрицкий уточнил, что такой режим продлится до конца июля.

«Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными», — говорил глава «Укрэнерго».

В чем главная причина ухудшения энергетической ситуации

Директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что на Украине не хватает ракет ПВО для защиты объектов энергетики. По его словам, у страны также нет денег на восстановление поврежденных мощностей.

«Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. <...> Поэтому даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой единственный способ доступа к электричеству есть у украинцев

Директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк посоветовал каждой семье на Украине приобрести энергетическое оборудование на сумму $3–4 тысячи. По его словам, только так граждане страны смогут обеспечить свою энергетическую безопасность и иметь регулярный доступ к электричеству.

Он пояснил, что речь идет о технике и устройствах, которые способны накапливать энергию. При этом для данной цели подойдут не только аккумуляторы, но и средства выработки энергоресурса, в частности солнечные батареи. Павлюк считает, что это поможет не только иметь электричество, но и сэкономить на счетах за энергию, поскольку в пиковые моменты ее цена возрастает.

Украина может остаться без туалетной бумаги

Картонно-бумажный комбинат в Киевской области сообщил, что мобилизация работников может привести к отсутствию необходимой продукции у потребителей, сообщает «Интерфакс-Украина». Утверждается, что сейчас в рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината.

На участках производства, где раньше были задействованы мужчины, теперь работают преимущественно женщины. Предприятие проводит профессиональное обучение, чтобы по необходимости перепрофилировать сотрудников.

Однако на комбинате есть работники, которых сложно или вообще невозможно заменить. Например, чтобы стать машинистом бумагоделательной машины, необходимо около пяти лет обучения.

На производстве добавили, что незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена специфическими условиями труда, такими как повышенный уровень шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому люди, работающие в цехах, должны быть физически выносливыми.

«На предприятии есть и профессии, где, по требованиям охраны труда, могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство», — сказали на комбинате.

ККБК — градообразующее предприятие для Обухова и Обуховской городской территориальной общины в Киевской области. Остановка производства оставит десятки тысяч украинцев без санитарно-гигиенической продукции, в том числе туалетной бумаги, а крупных производителей украинских товаров — без картонной тары.

Украинцы в Сети пришли в негодование из-за сложившихся обстоятельств. Они недовольны работой сотрудников военкоматов, а также осложненной бытовой обстановкой.

«Будем, как деды наши, газетки использовать».

«Скоро никого нигде не будет, экономика умрет из-за ТЦК (территориальные центры комплектования. — NEWS.ru). Уже забрали большинство коммунальных работников, везде прорывы воды».

«Пока лето, заготавливайте листву».

«Мне кажется, скорее всего, настолько упадет гривна, что ею будет дешевле вытираться».

«Будем покупать у Европы в пять раз дороже, к этому и ведется все это».

«Ни борщ сварить, ни подтереться», — пишут недовольные украинцы.

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