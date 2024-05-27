«Без манипуляций»: в Австралии раскрыли план России и КНР Sky News Australia: РФ и КНР укрепят связи с Глобальным Югом на встречах БРИКС

Фото: Kremlin.ru/Александр Рюмин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин с Председателем КНР Си Цзиньпином

Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю еще активнее укреплять свои отношения с Глобальным Югом, говорится в материале Sky News Australia. Авторы публикации отметили, что Пекин и Москва выгодно отличаются от Вашингтона и его союзников, поскольку никогда не прибегают к политическому или экономическому давлению, чтобы укрепить связи.

Они (Россия и Китай. — NEWS.ru.) хотят развить отношения с Глобальным Югом — без каких-либо манипуляций. <...> Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году, — заметили авторы статьи.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Китай предпочел БРИКС Украине, отказавшись от участия в швейцарском саммите, где будет обсуждаться «формула Зеленского». Журналист отметил, что саммит в Швейцарии не посетит и вице-президент США Камала Харрис. Главы Польши, Латвии, Литвы и Эстонии приедут обязательно. Другие страны НАТО, по его мнению, могут отправить министров или послов. Сложившаяся ситуация «явно не тянет» на украинский лозунг: «Весь мир с нами», резюмировал военкор.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС. По его словам, Вашингтону не нравится все то, что не поддается их контролю, противоречит американскому лидерству и гегемонии.