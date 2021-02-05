Без камня за пазухой: Боррель подыграл Лаврову на переговорах

Министр иностранных дел Сергей Лавров провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. К визиту гостя из ЕС было приковано большое внимание: задолго до приезда в Москву эксперты и СМИ начали раздавать ему советы о том, что он должен сказать Лаврову. Российский министр перед началом переговоров отметил, что в МИД в курсе этих рекомендаций и готовы обсуждать все темы, которые ЕС сочтёт нужным. Но Боррель, судя по всему, предпочёл не нагнетать обстановку.

Верховный представитель Союза по иностранным делам не посещал Москву с официальным визитом с 2017 года. В прошлый раз ЕС в российской столице представляла Федерика Могерини. С тех пор у России и Европы накопилось ещё больше разногласий, но, к счастью, не пропало желание обсуждать те вопросы, по которым ещё возможен прогресс. Как отметил Лавров, в марте этого года ЕС должен представить стратегический обзор отношений с Россией, поэтому честное и открытое обсуждение проблем не только назрело, но и «перезрело».

Жозеп Боррель был приглашён в Москву ещё летом прошлого года, и дата визита была согласована задолго до того, как стал известен приговор Алексею Навальному. На этом фоне в ЕС зазвучали призывы отменить переговоры, выразив таким образом протест Москве. Тем не менее Боррель предпочёл использовать возможность лично высказать претензии российской стороне, поэтому тема Навального была поднята за столом переговоров.

Последние события лишь усиливают необходимость моего визита в Москву, — прокомментировал Боррель дело оппозиционного политика за несколько дней до встречи. — Но помимо разногласий, есть также области, в которых ЕС и Россия действительно сотрудничают или нуждаются в более тесном сотрудничестве.

Одни из таких сфер — это энергетика и изменение климата. Евросоюз взял на себя амбициозную задачу радикально снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Для этого ему нужно перевести энергетику на «зелёные» рельсы, и природный газ служит переходным топливом в этом процессе. Это значит, что в ближайшие годы потребность Европы в российском газе только возрастёт, хотя в долгосрочной перспективе может вылиться в полный отказ ЕС от ископаемых видов топлива.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Другая важная тема — это ядерная программа Ирана. Россия, Германия и Франция входят в число стран — гарантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Бывший президент США Дональд Трамп поставил цели соглашения под угрозу, выведя свою страну из сделки. Администрация нового главы Белого дома Джо Байдена настроена восстановить американское членство в соглашении, но сигнализирует, что некоторые его положения нуждаются в доработке.

Не обошли вниманием стороны и тему пандемии. Накануне визита Жозеп Боррель заявил в интервью «Интерфаксу», что ЕС выделил €13 млн для поддержки уязвимых групп населения РФ, в наибольшей степени затронутых пандемией. Он также поздравил Россию с успешными результатами третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V» и заявил, что это «хорошие новости для всего человечества».

Очень надеюсь, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать эту вакцину, — подчеркнул Боррель.

Вопреки ожиданиям, тема Навального не заняла центральное место на переговорах двух дипломатов. Сергей Лавров уделил ей даже больше времени в своём выступлении перед прессой, чем европейский гость. Боррель же лишь кратко упомянул о том, что передал российскому коллеге озабоченности европейцев в связи с этим делом и призывы освободить политических заключённых. А отвечая на вопрос о санкциях, развёл руками.

На данный момент ни одно государство — член Евросоюза не внесло соответствующего предложения, — отметил глава европейской дипломатии.

Ушёл он и от вопроса о том, когда ЕС полностью откроет границы, не вняв жалобам итальянского журналиста о том, что некоторые европейцы в Москве уже год не видели свои семьи. Боррель отметил, что текущая политика Евросоюза продиктована эпидемиологической ситуацией, а вопрос контроля границ находится в ведении лидеров государств-членов, не дипломатов.

Стоит заметить, что переговорная позиция у Борреля в целом была довольно слабой, что объясняется спецификой внешней политики ЕС. Внутри европейского объединения существуют не только антироссийские «ястребы» — Польша и страны Балтии, но и настроенные на более тесные контакты Италия и Венгрия. В итоге 27 государствам становится сложно согласовать единую линию. Поэтому Боррель, как отмечал в разговоре с NEWS.ru заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин, не обладал такой же свободой действий на переговорах, как Лавров. Его задачей была передача российской стороне заранее согласованных странами ЕС тезисов и, наоборот, донесение позиции РФ до европейцев.

Состоялась честная дискуссия, — констатировал Лавров после переговоров. — Мы не скрывали разногласий, но были нацелены на то, чтобы эти разногласия обсуждать открыто, не держать камень за пазухой и одновременно наращивать наши контакты там, где это выгодно обеим сторонам. Мы к этому готовы, и мы сегодня услышали заявления, что в Евросоюзе также формируется такой запрос.

Несмотря на сложный фон переговоров, Жозеп Боррель прибыл в Москву в явно хорошем настроении. На пресс-конференции он много улыбался и понимающе кивал во время реплик своего российского коллеги. По-видимому, в Брюсселе решили, что раз улучшить отношения с Москвой пока не представляется возможным, то надо постараться хотя бы окончательно их не разрушить.