«Бессмысленные истерики»: в Херсонской области оценили угрозы Зеленского Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал угрозу Зеленского истерикой

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Владимир Зеленский

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над регионом являются бессмысленной истерикой. Он назвал Херсонскую область исконно русской землей, сообщает РИА Новости.

Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые всё делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом, — подчеркнул замглавы ВГА.

По его словам, исконно русская земля вскоре будет субъектом Российской Федерации. Это подтвердят жители Херсонской области на референдуме, который пройдет в 2022 году, добавил Стремоусов.

Режим Зеленского, считает замглавы ВГА, придерживался антиукраинской и антинародной политики, из-за которой Украина перестала существовать как государство.

Зеленский неадекватный человек, потому что планирует бороться до последнего украинца. Каждые его заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чём неповинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали, — заключил Стремоусов.

Ранее стало известно, что военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил: на Украине сложилась критическая ситуация в пользу российских войск. Поводом для комментария стало заявление Владимира Зеленского о том, что украинским войскам якобы удалось остановить наступление российских войск на юге Украины, и что украинская армия в дальнейшем намерена освободить всю свою территорию, включая Крым.