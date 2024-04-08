Бессильны перед российскими штурмовиками: с какой проблемой столкнулись ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не могут ничего противопоставить штурмовым группам российской армии в зоне спецоперации. С какой проблемой столкнулись украинские войска, есть ли у Киева шанс на успех?

Что за проблема ВСУ на передовой

По информации Forbes, украинская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов, количество выпускаемых военнослужащими снарядов сократилось как минимум до тысячи.

«После приостановки американской помощи украинские артиллерийские батареи сократили стрельбу с шести тысяч снарядов в день до тысячи или около того, в то время как российские батареи продолжали стрелять со скоростью почти шесть тысяч снарядов в день. Из-за недостатка боеприпасов украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны», — отметили в издании.

Как уточнили в статье, малые запасы снарядов стали одной из основных причин отступления ВСУ из Авдеевки. Украинская армия также страдает от дефицита личного состава и нехватки зенитных ракет, констатировал автор публикации.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, для того чтобы сорвать российское наступление на фронтах, требуются дальнобойные снаряды и соответствующее вооружение. Он подчеркнул, что именно их не хватает Киеву.

«Что касается срыва их действий на том или ином направлении <...>, для этого есть специальные дальнобойные снаряды или соответствующее вооружение. Вот этого нам не хватает», — заявил Зеленский.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, для собственного контрнаступления Украине не хватает снарядов и оружия. Зеленский добавил, что для защиты страны выдвинуто несколько инициатив, которые уже начали работать. В частности, недостаток артиллерийских снарядов ВСУ пытаются заместить беспилотниками. Украинский лидер признал, что они помогают, но не могут быть альтернативой.

Может ли Украина достичь успеха в конфликте

Украина может достичь успеха на поле боя, только если Россия совершит крупную ошибку, считает доцент кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт. При этом, как отметил эксперт, армия республики недостаточно оснащена, чтобы воспользоваться ошибками российской армии, а сама ставка на такое развитие событий выглядит сомнительно с точки зрения стратегического планирования.

«Всего, что НАТО может предоставить Украине, достаточно для стабилизации ее положения, а не для его существенного изменения. Единственная переменная, которая может [изменить ситуацию на поле боя], — это крупная ошибка России, и рассчитывать на то, что твой враг облажается, никогда не является хорошей стратегией», — говорится в сообщении.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что Украина не надеется на победу, так как никакое оружие уже не способно помочь ВСУ на фронте. По его словам, Запад хочет, чтобы украинские военные лишь как можно дольше сдерживали ВС РФ и нанесли как можно больше потерь.

«Удары по регионам России, взрывчатки в иконах — все это говорит о том, что киевский режим окончательно переходит к терроризму, так как ни одно оружие уже не способно им помочь на фронте. Они уже и не надеются на победу на линии фронта. Запад хочет, чтобы украинские военные лишь как можно дольше нас держали и нанесли больше потерь. Несмотря на свои огромные потери», — заявил Дандыкин.

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