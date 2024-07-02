На Западе заявили о маневрах подлодок ВМФ России у берегов Британии Bloomberg: подлодки РФ дважды за два года проводили операции у берегов Британии

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Подводные лодки Военно-морского флота России неоднократно замечались у берегов Великобритании за два года, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники. По данным авторов, российские субмарины два раза проводили некие операции в Ирландском море.

С 2022 года российские ударные подводные лодки дважды проводили операции в районе Ирландского моря. Этот беспрецедентный шаг Кремля заставил британских военных принять меры для защиты британских и ирландских вод, — сказано в материале.

Как сказано в материале, первый случай был зафиксирован примерно полтора года назад, второй произошел совсем недавно. При этом отмечается, что масштабы перемещений российских субмарин в этот раз оказались больше, чем те, за которыми британские вооруженные силы наблюдали до этого.

Ранее ведущий конструктор конструкторского бюро «Малахит» Игорь Караваев рассказал, что предприятие разработало концепцию новой малой подводной лодки «Сервал». По его словам, проект уникален тем, что при относительно небольших размерах аппарат сможет выполнять широкий спектр задач. Как заявил специалист, субмарина будет стрелять торпедами, крылатыми ракетами, ставить мины, проводить разведку и скрытно высаживать боевых водолазов.