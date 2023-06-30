Беспорядки во Франции не дали Макрону выступить в ЕС LCI: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе на фоне беспорядков во Франции

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за массовых беспорядков в стране, которые были спровоцированы убийством подростка полицейскими, сообщает радиостанция LCI. Пресс-конференция лидера была также отменена.

Макрон покинул Европейский совет. Его пресс-конференция отменена. Его ожидают <...> в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы, — сказано в сообщении.

Французский министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн отметил, что в Париж не исключают введение чрезвычайного положения.

В Нантере, пригороде Парижа, 28 июня начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после убийства 17-летнего подростка сотрудниками правопорядка — 27 июня молодой человек отказался остановить автомобиль по требованию полиции и был застрелен. Спустя несколько часов в соцсетях начали появляться призывы к протестам.

В ночь на среду французы стали поджигать баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку в Нантере. Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что более 660 человек задержаны.