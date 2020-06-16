Беспорядки начались на протестной акции медиков в Париже

https://static.news.ru/photo/4821e5ba-afe6-11ea-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Bunel/Global Look Press

Группа радикально настроенных демонстрантов атаковала полицейских во время манифестации медработников в Париже.

Радикально настроенная молодёжь в чёрной одежде и масках забросала камнями полицейских, подожгла пластиковые заграждения. В ответ сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли слезоточивый газ, — отмечено в сообщении РИА Новости.

По данным издания, половина колонны медиков продолжила мирное шествие к Национальному собранию, другая часть протестующих оказалась заблокирована у места столкновений.

Тысячи медработников 16 июня вышли на улицы французских городов с требованием повысить зарплаты, прекратить сокращение коечного фонда и набрать дополнительные персонал в больницы.

12 июня во французском городе Дижон случились беспорядки с участием выходцев из Чечни и арабских стран. Мужчины заявили, что выступили против наркоторговцев. В столкновениях пострадали не менее десяти человек.

15 июня люди собрались вновь в колонне из десятков автомобилей. Они ездили по населённому пункту и периодически блокировали движение.

Как писал NEWS.ru, в Париже после манифестации против расизма были задержаны 20 человек. Несогласованный митинг перерос в столкновения с полицией через полтора часа после начала. Поводом для агрессии стал запрет полицейских на марш людей от площади Республики до здания оперы.