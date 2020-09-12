Беспорядки начались на акции «жёлтых жилетов» в Париже

Акция протеста «жёлтых жилетов» проходит в Париже. Сначала она проходила спокойно, однако позже к ней присоединились агрессивные активисты, и начались беспорядки.
Мероприятие началось примерно в 10 часов по местному времени (11 часов по Москве),
Колонна активистов должна стартовать от площади Ваграм по направлению к Монмартру примерно в 13:30 по местному времени (14:30 по Москве). В других районах французской столицы и городах страны также должны пройти протесты «жёлтых жилетов».
Местная полиция сообщала о задержании как минимум 128 человек.
В марте «жёлтые жилеты» проигнорировали запрет французских властей на проведение мероприятий с численностью участников более 100 человек и, несмотря на распространение коронавируса, устроили очередную акцию протеста. Они собрались у вокзала Монпарнас и прошли маршем по улицам Парижа в сопровождении жандармов и сотрудников полиции.
Масштабные акции протеста «жёлтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально манифестанты выступали против повышения цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на предложение быть посредником в диалоге между властью республики и белорусским гражданским обществом. Белорусский политик заявил, что может быть посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном.
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