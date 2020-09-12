Беспорядки начались на акции «жёлтых жилетов» в Париже

https://static.news.ru/photo/2200f842-f4ee-11ea-a653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-images.de/Global Look Press

Акция протеста «жёлтых жилетов» проходит в Париже. Сначала она проходила спокойно, однако позже к ней присоединились агрессивные активисты, и начались беспорядки.

Мероприятие началось примерно в 10 часов по местному времени (11 часов по Москве), передаёт корреспондент РИА Новости. Агрессивные участники бросали камни в полицейских и поджигали урны. В ответ силовики оттесняли протестующих и применяли слезоточивый газ.

Колонна активистов должна стартовать от площади Ваграм по направлению к Монмартру примерно в 13:30 по местному времени (14:30 по Москве). В других районах французской столицы и городах страны также должны пройти протесты «жёлтых жилетов».

Местная полиция сообщала о задержании как минимум 128 человек.

В марте «жёлтые жилеты» проигнорировали запрет французских властей на проведение мероприятий с численностью участников более 100 человек и, несмотря на распространение коронавируса, устроили очередную акцию протеста. Они собрались у вокзала Монпарнас и прошли маршем по улицам Парижа в сопровождении жандармов и сотрудников полиции.

Масштабные акции протеста «жёлтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально манифестанты выступали против повышения цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на предложение быть посредником в диалоге между властью республики и белорусским гражданским обществом. Белорусский политик заявил, что может быть посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном.