Захарова указала на беспомощность Парижа в попытках оправдать свои действия Захарова: действия Франции по Украине приближают прямое столкновение с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на официальном Rutube-канале российского дипломатического ведомства. По ее словам, действия Парижа чреваты непредсказуемыми последствиями для всей Европы.

Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации. И, конечно, приближает вероятность прямого столкновения с нашей стороной, а это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире, — сказала она.

Захарова назвала «беспомощными» попытки Парижа оправдать свои действия. По ее словам, власти Франции пытаются представить все таким образом, будто не содействуют эскалации украинского кризиса.

Как же не ведут? Они просто подрывают ситуацию на Европейском континенте, — добавила Захарова.

Захарова ранее заявила, что ответ Москвы на использование замороженных российских активов для передачи их Киеву будет очень болезненным для Брюсселя. По ее словам, платить за «свое безумие» им придется из «своего кошелька».