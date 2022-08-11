«Бесполезное оружие»: полковник ВСУ оценил комплексы Javelin RT: полковник ВСУ Баранюк назвал бесполезным оружием комплексы Javelin

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин» (Javelin)

Пленный полковник Владимир Баранюк, командовавший 36-й бригадой морских пехотинцев ВСУ, заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin никак себя не зарекомендовали. По его словам, переданное Киеву Вашингтоном оружие оказалось бесполезным, сообщает RT.

Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, — отметил полковник.

Он добавил, что в его бригаде один из комплексов вовсе сломали, когда разгружали машину с оружием. Баранюк пояснил, что бойцы долго не могли понять, как использовать Javelin.

Пытались разобраться, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил, — рассказал офицер.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел в режим «политического сумасшествия» и требует от западных партнеров всё больше оружия, однако это не поможет Киеву в противостоянии с Москвой, поскольку у украинцев не хватит ресурсов, чтобы обучить людей использовать такое оружие.