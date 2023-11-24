«Беспокойство растет»: в Киеве занервничали из-за «трех друзей» Путина KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут объединиться против антироссийских санкций

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Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может принести Украине большие проблемы, поскольку он не раз высказывался против русофобии на Западе и указывал на негативный эффект антироссийских санкций на экономику Нидерландов, сообщило украинское издание Kyiv Independent. Если он объединится с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо, то втроем они смогут повлиять на разработку будущих санкционных пакетов ЕС, заявил нидерландский журналист Герт Хан.

Растет беспокойство, что эта тенденция (к победе ультраправых партий на выборах. — NEWS.ru) распространится по всему Евросоюзу, — заявила еще один собеседник издания — научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд.

Ранее высокопоставленные европейские дипломаты заявили, что Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за «театрального» поведения Орбана. Особый дискомфорт у европейских политиков вызвала встреча главы венгерского кабмина с президентом России Владимиром Путиным. По мнению дипломатов, поддержка Будапештом хороших отношений с Россией и Китаем не соответствует общей позиции западного альянса.