Беспилотники будут вести онлайн-трансляцию с территории Запорожской АЭС Представитель ВГА Запорожья Рогов заявил, что беспилотники будут снимать Запорожскую АЭС в онлайн-режиме

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Беспилотники начнут вести постоянные съемки с территории Запорожской атомной электростанции и транслировать кадры в режиме онлайн, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Соловьёв Live». По его словам, с помощью постоянной съемки представители силовых структур смогут тщательнее отслеживать прилеты к АЭС.

Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы любой прилет, любой момент можно было зафиксировать в режиме онлайн, — рассказал Рогов.

Также он предостерег о возможной провокации в отношение Запорожской АЭС со стороны украинских военных 19 августа. По его словам, вероятность предполагаемой атаки близка «чуть ли ни к 100%». Отчасти из-за этого и будет производиться онлайн-трансляция с территории атомной станции.

Ранее Минобороны России предупредило, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, «приуроченную» к визиту на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, и планирует обвинить Москву в создании техногенной катастрофы. По данным ведомства, артиллерия ВСУ нанесет удары по станции, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны будут зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий. В министерстве добавили, что Киев преследует несколько целей: создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.