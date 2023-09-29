Беспилотник парализовал работу крупнейшего аэропорта Германии

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Неизвестный беспилотный летательный аппарат остановил работу крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне, сообщает информационное агентство DPA. Дрон обнаружили в небе недалеко от воздушной гавани вечером 28 сентября. В результате работа аэропорта была парализована в течение получаса.

По данным агентства, в результате случившегося несколько рейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты. Ситуация нормализовалась лишь к утру 29 сентября и на данный момент отмененных рейсов нет.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Орле появится аэропорт для перехвата вражеских дронов, летящих по направлению к Москве. Он отметил, что обустройство аэропорта еще не закончено, однако уже 30 августа один из российских вертолетов сбил летящий в сторону столицы вражеский дрон.

В пятницу, 29 сентября, стало известно, что злоумышленники попытались ослепить лазером пилотов пассажирского рейса авиакомпании «Победа», летящего из Владикавказа в Москву. Луч в сторону пилотов направили со стороны города Карабулак в Ингушетии после того, как самолет отдалился на 14 км от аэропорта и поднялся на высоту 1800 м. Ингушская полиция занимается проверкой по факту произошедшего.