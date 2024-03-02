Перехват беседы о Крымском мосте указал на три глобальные проблемы ФРГ Захарова: беседа о Крымском мосте вскрыла разногласия в правительстве Германии

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Разноплановая позиция представителей властей ФРГ по поводу аудиозаписи разговора немецких генералов о планах атаки на Крымский мост говорит о том, что в Германии отсутствует единая власть, заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат также подчеркнула, что единственный смысл существования СМИ в Германии — поддержка иллюзии народной демократии.

Канцлер Олаф Шольц обещает разобраться, а заместитель председателя комитета бундестага по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер не видит ничего плохого в провале немецкой контрразведки и военных, — написала Захарова.

По мнению Захаровой, в руководстве ФРГ существует невидимая для избирателей сила, которая сейчас управляет страной. В качестве примера дипломат отметила, что в немецкой прессе пишут о «теневом государстве», но Берлин борется с такими материалами цензурой, а авторов таких статей клеймят как конспирологов. В связи с этим дипломат предположила, что сейчас для немцев настал момент, когда можно спасти себя и свою страну.

Ранее в Минобороны ФРГ подтвердили, что разговоры офицеров немецкой армии прослушивались. В ведомстве полагают, что перехват разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост произошел в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии).