«Бес снова заявил о себе»: слова Медведева вызвали негодование в ФРГ FR: в Германии сравнили Медведева с бесом из-за критики санкций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Реакция зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на антироссийские санкции разозлила лидеров Запада, заявил журналист немецкого издания Frankfutrter Rundschau Сорен Кемнаде. В комментариях к статье жители Германии также пришли в негодование, назвав Медведева «проснувшимся бесом».

Бес снова заявил о себе, — написали недовольные немцы.

Кемнаде отметил, что Медведев — один из самых сурово настроенных к Западу российских политиков. По мнению журналиста, он не упускает момента вставить колкое замечание в адрес США и их союзников. В данном случае речь идет о высказывании зампреда Совбеза РФ, в котором он призывает наносить максимальный вред западным странам, которые вводят санкции против Москвы.

Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить, — отмечал Медведев.

Ранее на учредительном заседании движения «За свободу наций!» Медведев заявил, что Россия намерена подсчитать ущерб, полученный от санкций Запада. По его словам, Москва в дальнейшем предъявит счет.

Также сообщалось, что страны ЕС планируют утвердить новые санкции против России к встрече глав МИД стран сообщества 24 июня. Известно, что в черный список войдут более 20 физических лиц, а также 22 юридических лица. В их числе оказалась и российская исполнительница Полина Гагарина.