Берлускони предложил способ остановить боевые действия на Украине Берлускони: конфликт на Украине мог закончиться, если бы Зеленский прекратил атаки

Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что конфликт на Украине можно было остановить, если бы президент страны Владимир Зеленский заявил о прекращении атак, передает LaPresse. По мнению политика, причиной украинского кризиса является нарушение Киевом Минских соглашений, подписанных в 2014 году. Берлускони подчеркнул, что власти Украины «выбросили договор к чертям и начали наступление на Донбасс».

Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он (Зеленский. — NEWS.ru) сказал: «Я больше не нападаю», все бы было кончено. В 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик, — отметил Берлускони.

В ходе встречи с депутатами правой партии «Вперед Италия» он также выразил мнение, что в текущих реалиях конфликт на Украине нельзя завершить «без сильного вмешательства», однако сейчас, по его мнению, в Европе и США нет лидеров.

Могу я вас заставить улыбнуться? Единственный настоящий лидер — это я, — заключил Берлускони.

Ранее Зеленский заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Владимир Путин.