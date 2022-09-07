Берлускони заявил, что готов быть посредником по Украине вместе с Меркель Берлускони заявил, что готов быть посредником между Москвой и Киевом вместе с Меркель

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Лидер партии «Вперёд, Италия», четырежды бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине. С ней мы могли бы переубедить лидеров стран, отметил он в эфире телеканала Rai1.

Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с [президентом РФ Владимиром] Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения, — подчеркнул Берлускони.

Он выразил «сожаление и разочарование», когда говорил об антироссийских санкциях. По мнения лидера партии, вместо сближения с Евросоюзом Москва укрепляет «коммунистический тоталитаризм Китая». При этом Берлускони считает, что санкции не привели Россию к экономическим потерям.

Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ, — подчеркнул экс-премьер.

Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони скромно заявил: «Италия нуждается во мне». 85-летний политик сообщил, что собирается выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах 25 сентября. По мнению экспертов, у него есть реальные шансы избраться в сенат, но вот вернуться в кресло главы правительства или возглавить республику в качестве президента у Берлускони вряд ли получится.