Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны La Stampa: Берлускони с своей подругой ищут дом с бункером на случай ядерной войны

Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его молодая возлюбленная, депутат национального парламента Марта Фашина, серьезно обеспокоены возможностью ядерной войны и ищут новый дом с бомбоубежищем. По информации туринской газеты La Stampa, 33-летняя Фашина, с которой 86-летний ветеран итальянской политики провел «символическую свадьбу» год назад, выразила свои опасения относительно ядерного сценария и начала поиски домов с бомбоубежищем в Великобритании.

Однако, по мнению издания, найти подобную недвижимость, соответствующую стандартам жизни Берлускони, на рынке сложно. Вблизи виллы миллиардера в Аркоре под Миланом есть дома с небольшими бункерами, но они могут вместить только собак экс-премьера. Строительство собственного бомбоубежища в Аркоре может стать альтернативой.

Издание указывает, что знаменитая вилла «Чертоза» на Сардинии, принадлежащая Берлускони, помимо пяти бассейнов, футбольного поля, греко-римского амфитеатра и искусственного вулкана, предположительно, имеет подземный ядерный бункер. Однако, поскольку он находится на Сардинии, укрыться от радиации в случае срочной эвакуации было бы проблематично.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу San Raffaele в Милане. По информации местных СМИ, 86-летний политик проходит там обследование.