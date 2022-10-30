Берлускони рассказал, почему Киев не идет на переговоры Берлускони: Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предположил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на переговоры из-за того, что страна активно получает помощь Запада. По мнению итальянского политика, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране. Слова Берлускони приводит РИА Новости.

Во время для новой книги известного итальянского журналиста Бруно Веспы экс-премьеру был задан вопрос, возможны ли мирные переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Берлускони ответил утвердительно, но отметил, что для этого необходимо соблюсти определенные условия.

Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной. <...> Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров, — сказал политик.

При этом Берлускони подчеркнул, что в нынешней ситуации Италия может быть только вместе с Западом «в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина». При этом он высказался за то. чтобы более не обсуждать вопрос принадлежности Крыма и проведение нового референдума в Донбассе под контролем западных стран.

Ранее бывший итальянский премьер заявил на закрытой встрече с депутатами партии «Вперед, Италия», что ко дню рождения 29 сентября он получил от российского лидера 20 бутылок водки и «очень доброе» письмо. В нем Путин назвал Берлускони первым из пяти своих настоящих друзей. Бывший глава кабмина отметил, что в ответ отправил российскому лидеру письмо и несколько бутылок вина.

Позднее политик признался, что его слова о том, что он и Путин обменялись подарками с алкогольными напитками, были шуткой