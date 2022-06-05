Берлускони рассказал о сорванной попытке сделать Россию частью Запада Экс-премьер Италии Берлускони: лидеры ряда стран ЕС не дали сделать Россию частью Запада

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Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что лидеры ряда европейских стран помешали «перетянуть» Россию на сторону Запада. Попытки, которые политик предпринимал в этой связи, были блокированы, отметил он в статье, опубликованной изданием Giornale.

В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь, — подчеркнул Берлускони.

При этом он не стал называть никаких имён. Берлускони также предположил, что реализация его плана по России предотвратила бы происходящее сейчас на Украине.

Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони заявил: ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. Об этом свидетельствует то, что большинство стран отказалось осуждать российскую спецоперацию, отметил он. Берлускони отметил особую позицию Турции, которая также не пошла против Москвы, хотя в НАТО играет важную роль.