Берлускони назвал человека, способного урегулировать конфликт на Украине Берлускони: только папа римский знает, как завершить конфликт на Украине

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Сильвио Берлускони

Ни у кого, кроме папы римского Франциска, нет решений, которые были бы направлены на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Политик подчеркнул, что отсутствие предлагаемых решений по деэскалации расстраивает его, передает газета Corriere della Sera.

Мы — на стороне Запада, Европы, Атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме папы римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта, — сказал Берлускони.

Он добавил, что в настоящее время в Европе и в целом на Западе нет «способных лидеров». Прежде Берлускони вызывался на роль переговорщика-посредника по Украине. Также он предлагал задействовать в аналогичном качестве бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель.

Ранее бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года. По его мнению, в ближайшие месяцы начнутся новые наступления с обеих сторон, но в начале лета наступит застой, поскольку страны к тому времени поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны.

До этого телеканал CNN отмечал, что Североатлантический альянс может заставить президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с Россией на невыгодных Киеву условиях. Он предположил, что НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности.