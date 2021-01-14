Берлускони призвал общественность не беспокоиться о его самочувствии

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал общественность не беспокоиться по поводу его состояния здоровья. Некоторое время назад политик был госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем.

По словам Берлускони, в настоящее время он чувствует себя хорошо и ничуть не волнуется за своё здоровье.

Хочу всех успокоить: моё состояние здоровья хорошее. Госпитализация оказалась необходима только для нескольких проверок, — отметил Берлускони, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что его политическая работа по-прежнему продолжается.

Осенью 2020 года 84-летний экс-премьер переболел коронавирусной инфекцией. В течение двух недель он находился в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Берлускони, он чувствовал себя так плохо, что опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

В Милане и ещё нескольких итальянских городах ещё идут суды по делу об использовании Берлускони услуг несовершеннолетних проституток. Бывшего премьера в 2014 году оправдали, однако затем в деле открылись новые обстоятельства — следствие считает, что некоторые свидетельницы могли дать ложные показания.

В настоящее время судебные процессы проходят по местам жительства подозреваемых в лжесвидетельстве. Как передавал NEWS.ru, одно из заседаний, на котором должен был присутствовать Берлускони, отменили из-за коронавируса у политика.